ФАС выступила за увеличение объемов продаж топлива на бирже

Увеличение нормативов продаж топлива на бирже позволит минимизировать колебания цен на внутреннем рынке. Об этом 7 июля заявил начальник управления ТЭК и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Армен Ханян.

«В рамках проведенного заседания 30 июня ФАС России предложила с учетом текущей ситуации на рынке увеличить минимальные нормативы продаж на бирже по автомобильным бензинам до 15%, по дизельному топливу до 9% и по сжиженным углеводородным газам (СУГ) до 7,5%», — приводит его слова ТАСС.

Ханян отметил, что рост спроса на топлива в России вернулся на допандемический уровень, что объясняется резкой отменой ограничительных мер и отсутствием возможности у россиян выезжать за границу. Он добавил, что ФАС совместно с Минэнерго работают над увеличением нормативов продаж топлива на биржевых торгах.

30 июня на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) оптовая цена бензина марки «Премиум-95» впервые с 2018 года достигла 58,3 тыс. рублей за 1 т. Цена бензина Аи-92 выросла до 50,6 тыс. рублей.

По мнению экспертов, ситуация с ростом цен на бензин носит временный характер и в ближайшее время рынок стабилизируется. В то же время руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев после повышения цен на Аи-95, произошедшего 17 июня, поделился с «Известиями» прогнозом о сроках роста розничных цен на этот бензин в России. По его словам, это произойдет к 10 июля, так как временной отрезок между уровнем биржевых цен и розничных составляет порядка трех недель.