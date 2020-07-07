Прямой эфир

У посольства Таджикистана в Москве собралась толпа

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У здания посольства Таджикистана в Москве собралась толпа людей. Об этом 7 июля сообщил телеканал РЕН ТВ.

По принципу веры: мусульмане РФ попросят разрешить полеты в Мекку
Саудовская Аравия должна принять решение по хаджу уже на этой неделе

По данным телеканала, собрались, в том числе женщины и дети. Они стоят на тротуаре и проезжей части. Столпотворение связано с отменой вывозных рейсов в Таджикистан, из-за чего люди оказались «запертыми» в России во время пандемии коронавируса.

Сообщается, что у здания дипмиссии дежурят полицейские.

Ранее, 2 июля, Росавиация приняла решение продлить запрет на международные перелеты до 1 августа.

Россия полностью приостановила международное авиасообщение с 4 апреля. Исключением являлись только вывозные рейсы, которыми россиян возвращают на родину.

До 8 июня гражданам не разрешалось покидать РФ. Затем правительство разрешило выезд за рубеж в рабочих целях, для ухода за больными родственниками, для лечения или обучения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020