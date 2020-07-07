У посольства Таджикистана в Москве собралась толпа

У здания посольства Таджикистана в Москве собралась толпа людей. Об этом 7 июля сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, собрались, в том числе женщины и дети. Они стоят на тротуаре и проезжей части. Столпотворение связано с отменой вывозных рейсов в Таджикистан, из-за чего люди оказались «запертыми» в России во время пандемии коронавируса.

Сообщается, что у здания дипмиссии дежурят полицейские.

Ранее, 2 июля, Росавиация приняла решение продлить запрет на международные перелеты до 1 августа.

Россия полностью приостановила международное авиасообщение с 4 апреля. Исключением являлись только вывозные рейсы, которыми россиян возвращают на родину.

До 8 июня гражданам не разрешалось покидать РФ. Затем правительство разрешило выезд за рубеж в рабочих целях, для ухода за больными родственниками, для лечения или обучения.