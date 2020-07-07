Двое мужчин утонули при попытке спасти девочку в Новосибирске

В Новосибирске двое мужчин погибли, спасая тонущую в реке Оби девочку. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы ГУ МЧС по региону.

«Тела двух человек были найдены. Это мужчина 1970 года рождения и юноша 1998 года рождения», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Как уточняют «Вести-Новосибирск», в спасении ребенка также участвовал 14-летний подросток. По словам представителя ГУ МЧС по Новосибирской области Павла Винакова, он, вероятно, тоже погиб. Поиски его тела продолжаются.

Девочка купалась без присмотра взрослых в неположенном месте в Октябрьском районе. Ее отнесло от берега, на помощь в воду бросились двое мужчин и подросток. Общими усилиями ребенка спасли, но по неизвестным причинам всех троих добровольных спасателей унесло течением.

К поисково-спасательным работам привлекли спасателей муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска, сотрудников государственной инспекции по маломерным судам МЧС.

Ранее в этот же день произошло несколько трагических случаев гибели детей при купании. 15-летняя девочка утонула в водоеме у дикого пляжа в Сыктывкаре. В Орловской области подросток погиб в не предназначенном для купания месте. В Челябинской области девятилетний мальчик утонул на карьере, когда друзья бросили его в воду.