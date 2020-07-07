Прямой эфир

Двое мужчин утонули при попытке спасти девочку в Новосибирске

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новосибирске двое мужчин погибли, спасая тонущую в реке Оби девочку. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы ГУ МЧС по региону.

«Тела двух человек были найдены. Это мужчина 1970 года рождения и юноша 1998 года рождения», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Как уточняют «Вести-Новосибирск», в спасении ребенка также участвовал 14-летний подросток. По словам представителя ГУ МЧС по Новосибирской области Павла Винакова, он, вероятно, тоже погиб. Поиски его тела продолжаются.

Девочка купалась без присмотра взрослых в неположенном месте в Октябрьском районе. Ее отнесло от берега, на помощь в воду бросились двое мужчин и подросток. Общими усилиями ребенка спасли, но по неизвестным причинам всех троих добровольных спасателей унесло течением.

К поисково-спасательным работам привлекли спасателей муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска, сотрудников государственной инспекции по маломерным судам МЧС.

Ранее в этот же день произошло несколько трагических случаев гибели детей при купании. 15-летняя девочка утонула в водоеме у дикого пляжа в Сыктывкаре. В Орловской области подросток погиб в не предназначенном для купания месте. В Челябинской области девятилетний мальчик утонул на карьере, когда друзья бросили его в воду.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020