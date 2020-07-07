Подросток погиб при купании в пруду в Орловской области

В Орловской области 13-летний подросток погиб во время купания в пруду. Место не было оборудовано для отдыха.

Трагедия произошла в Урицком районе. Мальчик решил поплавать в месте, не оборудованном для купания, и утонул. Тело подростка из воды извлекли местные жители, пишет InfoOrel.ru.

По факту происшествия проводится проверка. В МЧС напоминают, что купание в необорудованных местах и несоблюдение правил безопасности остаются основными причинами происшествий на водоемах.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области девятилетний ребенок утонул, когда друзья бросили его в воду. Тело мальчика нашли на трехметровой глубине в 4 м от берега.