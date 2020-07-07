Девочка утонула на диком пляже в Сыктывкаре

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели 15-летней девочки в Сыктывкаре. Школьница утонула во время купания возле дикого пляжа.

Трагедия произошла в районе речного порта. По данным прокуратуры, школьница утонула на несанкционированном пляже. Об этом пишет ИА FlashNord.

В ведомстве отметили, что во время проверки будет дана оценка организации безопасности на водных объектах в Сыктывкаре.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области девятилетний мальчик утонул в карьере. Друзья бросили его в воду. Тело ребенка нашли на глубине 3 м.