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Власти Москвы изучат систему отслеживания контактов больных COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Власти Москвы изучат разработку Минкомсвязи по отслеживанию контактов инфицированных коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента информационных технологий (ДИТ) во вторник, 7 июля.

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«ДИТ Москвы изучит разработку Минкомсвязи, после чего будет принято решение по вопросу использования этой разработки в городских сервисах», — сообщили в ведомстве «РИА Новости».

Ранее 7 июля в Минкомсвязи рассказали, что система отслеживания контактов не предполагает использования личных данных людей. Данные об абонентах будут отслеживаться на основе показаний геолокации.

Накануне стало известно, что Минкомсвязь разработала проект системы отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.

Специализированные алгоритмы помогут выявлять людей, с которыми заразившийся контактировал в течение последних двух недель. Перечень таких абонентов будет конкретизироваться с учетом данных о времени совместного нахождения абонентов и особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода. Таким образом формируется список людей, находящихся в группе риска.

Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи России, а также направляются в оперативные штабы регионов, Росгвардию, МВД и Минздрав России, говорится в проекте.

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