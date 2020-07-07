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В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания контактов больных COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Система отслеживания контактов больных COVID-19 не предполагает обработки персональных данных людей. Об этом 7 июля заявил замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов.

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«Мы опубликовали подробный регламент для формализации временного порядка взаимодействия госорганов и субъектов, который действовал в режиме карантина и самоизоляции, и повышения уровня информированности граждан и обеспечения прозрачности процедуры для населения. В рамках этого регламента власти на основе данных геолокации от операторов связи обменивались информацией об абонентах и их перемещении для предотвращения распространения коронавируса», — приводит его слова ТАСС.

Иванов отметил, что Роскомнадзор дал заключение о том, что персональные данные граждан в рамках этой системы не обрабатываются. По словам замминистра, в сезон отпусков данный документ поможет госорганам и субъектам быть готовыми к купированию отдельных очагов заболевания.

Накануне стало известно, что Минкомсвязь разработала проект системы отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.

Специализированные алгоритмы помогут выявлять людей, с которыми заразившийся контактировал в течение последних двух недель. Перечень таких абонентов будет конкретизироваться с учетом данных о времени совместного нахождения абонентов и особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода. Таким образом формируется список людей, находящихся в группе риска.

Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи России, а также направляются в оперативные штабы регионов, Росгвардию, МВД и Минздрав России, говорится в проекте.

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