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Минкомсвязь разработала систему отслеживания контактов больных коронавирусом
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Минкомсвязь разработала систему отслеживания контактов больных коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Минкомсвязь разработала проект системы отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи. Об этом сообщается на федеральном портале проектов ведомственных нормативных актов.

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Специализированные алгоритмы помогут выявлять людей, с которыми заразившийся контактировал в течение последних двух недель. Перечень таких абонентов будет конкретизироваться с учетом данных о времени совместного нахождения абонентов и особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода. Таком образом формируется список людей, находящихся в группе риска.

Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи России, а также направляются в оперативные штабы регионов, Росгвардию, МВД и Минздрав России, говорится в проекте.

1 июля кандидат медицинских наук Людмила Алимбарова заявила, что летом вероятность заразиться коронавирусом контактно-бытовым путем существенно снижается. С повышением уличной температуры жизнь вируса на поверхностях сокращается. Даже когда зараженный человек разговаривает или кашляет, то частицы вируса в летний период высыхают быстрее и уменьшается риск распространения инфекции, объяснила она. Однако пренебрегать мерами защиты всё равно нельзя, так как вирус сохраняет опасность.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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