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Депутат раскрыл детали законопроекта о дистанционном обучении в школах

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал во вторник, 7 июля, о новом законопроекте о дистанционном обучении, который находится на рассмотрении в нижней палате парламента.

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«Согласно законопроекту дистанционное обучение в рабочих условиях должно вводиться на добровольной основе. Во избежание злоупотреблений и чтобы успокоить тех, кто подозревает правительство в желании разогнать учителей и оставить только компьютеры, мы это положение четко прописываем в законопроекте», — цитирует слова депутата НСН, сказанные на пресс-конференции, посвященной итогам ЕГЭ и открытию школ после пандемии.

15 мая законопроект, регламентирующий дистанционное образование в России, был внесен в Госдуму. Согласно проекту, определять порядок применения дистанционного обучения будут Минпросвещения и Минобрнауки.

3 июля президент Владимир Путин заявил, что власти не планируют полностью переводить школьников на дистанционное обучение взамен очного, передает RT.

Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения подготовить идеи по развитию дистанционного образования в стране с сохранением традиционной формы обучения. Отмечается, что в приоритете остается обучение непосредственно в образовательных организациях. Ответственными за выполнение этого поручения назначены глава Минпросвещения Сергей Кравцов и министр образования и науки Валерий Фальков, срок выполнения ― 1 ноября этого года.

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