Правительство России выделит 13,5 млрд руб. на выплаты безработным

Правительство России выделит 13,5 млрд руб. на выплаты пособий безработным в течение лета. Об этом 7 июля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Подписано постановление правительства о продлении до конца августа срока, в течение которого безработные смогут получать повышенный размер пособия», — сказал он на заседании правительства.

Он напомнил, что соответствующее постановление было подписано по поручению президента России Владимира Путина.

Согласно постановлению, минимальный размер пособия по безработице будет составлять 4,5 тыс. рублей до августа включительно, затем величина минимального пособия снизится до 1,5 тыс. рублей. Максимальный размер пособия в 12 130 рублей для потерявших работу граждан с 1 марта 2020 года и выплата на детей в 3 тыс. рублей, чьи родители потеряли работу с 1 марта, продлены также до августа.

Ранее, 3 июля президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что в стране не будет резкого роста безработицы из-за распространения коронавируса. При этом российский лидер отметил, что в стране всё же наблюдается небольшой рост безработицы — с 5 до 6%.