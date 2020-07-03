Путин выразил надежду на избежание скачка безработицы из-за COVID-19

Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 июля, выразил надежду на то, что в стране не будет резкого роста безработицы из-за распространения коронавируса.

«У нас сейчас нет и, надеюсь, уже не будет такой вспышки безработицы в связи с коронавирусом и ограничениями, которые связаны с этим», ― сказал глава государства во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

При этом российский лидер отметил, что в стране всё же наблюдается небольшой рост безработицы — с 5 до 6%.

29 июня министр труда и соцзащиты России Антон Котяков заявил, что доля официально зарегистрированных безработных, которые потеряли работу на фоне пандемии коронавирусной инфекции, составила 25%.

При этом 47% официально зарегистрированных безработных не работают давно или никогда не были наемными сотрудниками. Всего с конца марта этого года, по словам министра, были уволены 3,7 млн граждан страны. Обратно на работу были приняты 3,036 млн россиян.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 3 июля в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 667 883 человек, умерли 9859 пациентов, выздоровели ― 437 893.

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