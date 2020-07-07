В Москве ежедневный прирост случаев COVID-19 сократился почти на 42% за две недели

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве в течение недели демонстрирует низкую динамику, за две недели количество новых случаев COVID-19 сократилось на 41,8%. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В столице подтверждено 629 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Уже неделю число новых заболевших держится на низком уровне — около 600. За две недели количество новых случаев сократилось на 41,8%», — заявили в штабе.

По его данным, 45,5% среди новых заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,3% — от 46 до 65 лет, 9,4% — от 66 до 79 лет, еще 5,4% — старше 80 лет.

При этом 7,5% новых случаев выявлено у детей. Все пациенты, а также лица, вступавшие с ними в контакт, находятся под медицинским наблюдением.

Накануне руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал в интервью «Известиям», что второй волны заболеваемости в Москве не будет, так как на данный момент уже можно говорить о сформировавшемся буферном иммунитете к коронавирусу.

По его словам, можно предположить, что 40–60% горожан уже имеют иммунитет к штамму.

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