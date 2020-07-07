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На Украине выявили 564 новых случая коронавируса за сутки

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Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
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На Украине число случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 564. Всего в стране выявлено 49 607 заболевших. Об этом сообщает во вторник, 7 июля, минздрав Украины на своей странице в Facebook.

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«7 июля (по состоянию на 9:00) на Украине 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19», — говорится в сообщении ведомства.

В общей сложности в стране зафиксировано 1 283 летальных случая и 22 193 случая выздоровления, передает RNS.

3 июля глава городского управления здравоохранения Львова Владимир Зуб заявил, что заполненность больниц в городе на фоне распространения коронавируса составила 95%.

Однако на следующий день украинский премьер-министр Денис Шмыгаль опроверг эту информацию. По его словам, она не соответствует действительности.

«По состоянию на утро во Львовской области загруженность 47% была. Если за день, я не видел и не проинформировали, но это невозможно. Поэтому 47%», — цитирует Шмыгаля RT.

12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля. С 11 мая ограничительные меры были ослаблены.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира.

В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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