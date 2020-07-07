Оперштаб опроверг данные о скоплении тел умерших от COVID-19 в морге Томска

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции в Томске 7 июля опроверг распространяемую в соцсетях информацию о переполненном подозрительными мешками морге города.

Речь идет о фотографиях, появившихся в социальных сетях, а позже и в некоторых СМИ. На снимках можно увидеть морг городской больницы №3 Томска, заполненный черными мешками. Пользователи, публикующие данные фото, утверждали, что в мешках находятся тела погибших от COVID-19. Оперштаб заявил, что информация не соответствует действительности, а в мешках была ветошь.

«На опубликованных фотографиях показано помещение, в котором за выходные дни скопились мешки от биологических отходов класса «Б», в частности использованная одежда, ветошь, которые не могут быть выброшены в простой мусорный бак, а утилизируются организациями, которые имеют лицензию на этот вид деятельности. В понедельник, 6 июля, большая часть была утилизирована в плановом порядке», — объяснил и.о. начальника областного «Паталогоанатомического бюро» Павел Горх.

В подтверждение своей версии он указал на присутствие на фото санитара без каких-либо средств индивидуальной защиты, что свидетельствует о том, что это не инфекционный морг больных, умерших от COVID-19.

«Комната для хранения трупов представляет собой помещение — большую «холодильную» камеру, в которой тела умерших хранятся при определенной температуре, тела могут располагаться как и на каталках, так и на полу — при отсутствии каталок, а также при перекладывании и выдаче тел умерших. Фотография с телом на полу, возможно, сделана в другом помещении или в другое время», — уточнил Горх.

По его словам, областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Патологоанатомическое бюро» организовало служебную проверку в отношении фотографий, появившихся в Сети.

На минувших выходных в интернете опубликовали данные о якобы грядущем закрытия въезда в Мурманск. 6 июля губернатор области Андрей Чибис опроверг эту информацию.

В начале июня Генпрокуратура России сообщила, что в период пандемии коронавируса количество фейков в интернете выросло более чем в 10 раз.

Президент России Владимир Путин в начале апреля подписал закон об ужесточении наказания за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.