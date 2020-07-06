Прямой эфир
Сюжет:

Чибис опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса

0
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Региональные власти не планируют закрывать Мурманск на въезд и выезд из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в понедельник, 6 июля, заявил на оперативном совещании губернатор области Андрей Чибис.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Город закрывать не будем. Правоохранительные органы прошу проверить размещение фейковых новостей в интернете о закрытии Мурманска. Я вижу в соцсетях, что это вызвало панику. Тот, кто устроил это, должен понести наказание», — приводит «РИА Новости» слова Чибиса.

Агентство отмечает, что информация о возможном закрытии Мурманска из-за напряженной ситуации с коронавирусом появилась в социальных сетях на минувших выходных.

По данным «Северпост» на 6 июля, в Мурманской области 6038 случаев заболевания COVID-19. Выздоровевших — 4004. С начала эпидемии зафиксирован 21 летальный исход.

В начале июня Генпрокуратура России сообщила, что в период пандемии коронавируса количество фейков в интернете выросло более чем в 10 раз.

Президент России Владимир Путин в начале апреля подписал закон об ужесточении наказания за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям.

Закон, в зависимости от тяжести последствий фейка, предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 2 млн рублей, а в виде лишения свободы — на срок до трех или пяти лет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020