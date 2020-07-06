Чибис опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса

Региональные власти не планируют закрывать Мурманск на въезд и выезд из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в понедельник, 6 июля, заявил на оперативном совещании губернатор области Андрей Чибис.

«Город закрывать не будем. Правоохранительные органы прошу проверить размещение фейковых новостей в интернете о закрытии Мурманска. Я вижу в соцсетях, что это вызвало панику. Тот, кто устроил это, должен понести наказание», — приводит «РИА Новости» слова Чибиса.

Агентство отмечает, что информация о возможном закрытии Мурманска из-за напряженной ситуации с коронавирусом появилась в социальных сетях на минувших выходных.

По данным «Северпост» на 6 июля, в Мурманской области 6038 случаев заболевания COVID-19. Выздоровевших — 4004. С начала эпидемии зафиксирован 21 летальный исход.

В начале июня Генпрокуратура России сообщила, что в период пандемии коронавируса количество фейков в интернете выросло более чем в 10 раз.

Президент России Владимир Путин в начале апреля подписал закон об ужесточении наказания за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям.

Закон, в зависимости от тяжести последствий фейка, предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 2 млн рублей, а в виде лишения свободы — на срок до трех или пяти лет.