Композитор Журбин назвал колоссальной потерей смерть Эннио Морриконе

Заслуженный деятель России, композитор Александр Журбин в беседе с телеканалом «Звезда» в понедельник, 6 июля, назвал смерть Эннио Морриконе колоссальной потерей.

«От всей души сожалею, что он от нас ушел. Но то, что он сотворил за свои 60 лет творения, — это грандиозный памятник киномузыки, и я думаю, что его музыка надолго его переживет», — заявил композитор.

Журбин отметил, что музыка ушедшего композитора звучит не только в фильмах, на кассетах, дисках и в спектаклях, а существует как бы в воздухе, сопровождает нас повсюду. Он напомнил, что за свою жизнь Морриконе написал около 500 саундтреков.

По мнению композитора, главным секретом Морриконе было то, что он был композитором старой школы — писал ноты, мелодии, гармонии, не прибегая к помощи компьютерных технологий, в отличие от современных композиторов.

Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни утром 6 июля в Риме из-за осложнений после перелома бедра. Похороны композитора пройдут в закрытом формате. По словам юриста, мастер до последнего «сохранил полную ясность и великое достоинство». В последний раз Морриконе дал концерт в Санкт-Петербурге 5 ноября 2018 года, в Москве — 7 ноября 2018 года.

Ранее 6 июля сообщалось, что Морриконе перед смертью написал письмо. Об этом журналистам рассказал его друг и адвокат Джорджо Ассума. В письме говорится, что похороны композитора пройдут в приватной обстановке, потому что покойный «не хотел бы никого беспокоить», а также то, что «больнее всего прощаться с женой Марией». Морриконе написал о невероятной любви к ней. Это чувство, как отметил композитор, держало их вместе столько лет, пишет «Федеральное агентство новостей».

Среди работ Морриконе — музыка к фильмам «Битва за Алжир», «Однажды на Диком Западе», «Хороший, плохой, злой», югославскому фильму «Мастер и Маргарита», «Однажды в Америке», «72 метра», «Джанго освобожденный» и многим другим, напоминает НСН. Композитор дважды становился лауреатом премии «Оскар», трижды был удостоен премии «Золотой глобус». Он работал с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роман Полански, Оливер Стоун, Брайан Де Пальма, Джон Карпентер и Терренс Малик, пишет телеканал «360».