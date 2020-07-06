Человек с гармонией: умер Эннио Морриконе

Печальная новость пришла утром 6 июля из Рима: после полученной при падении в собственном доме травмы на 92-м году жизни скончался Эннио Морриконе. Казалось, он был с нами рядом всегда — и всегда будет. Теперь нам останется лишь его музыка. «Известия» вспоминают одного из самых известных широкой публике «серьезных» композиторов ХХ столетия, оставившего свой неизгладимый след в кинематографе.

К его жизни, долгой, размеренной и до самых последних дней заполненной работой, так и напрашивается какой-нибудь штамп в духе «музыка стала его судьбой», «человек искусства», «не от мира сего». В общем и целом они действительно будут верны: Морриконе начал сочинять музыку в возрасте шести лет и не переставал более никогда. Он закончил три курса (композиция, аранжировка и труба) в наипрестижнейшей академии «Санта-Чечилия», став, таким образом, почти универсалом в избранной им области. И даже сделавшись одним из столпов киномузыки по обе стороны Атлантики, он не любил ни пышных церемоний в Голливуде, ни претенциозных арт-сборищ Старого Света. Собственно, большую часть времени ему было просто некогда: он работал.

Иронично, конечно, что настоящим, вдохновленным свыше творчеством Морриконе считал те примерно пять процентов сочиненной им музыки, которую ему приходилось издавать часто за собственный счет, — произведения, рассчитанные на искушенного и взыскательного слушателя, а не на завсегдатаев кинотеатров. Один из тех, кто счастливо сочетает в себе оба этих свойства, итальянский режиссер и киноман Джузеппе Торнаторе как-то заметил: «Морриконе — не великий кинокомпозитор, он просто великий композитор» — и был совершенно прав. Хотя бы потому, что лишь истинно великий автор может делиться частью своего гения, и работая в сугубо утилитарной сфере. Так, Моцарт когда-то не гнушался сочинять мелодии для каминных часов с боем.

Александр Журбин, композитор, народный артист России Эннио Морриконе был ярчайшим композитором. Нам казалось, что он будет жить вечно и вечно будет писать музыку для кино. Иной раз мы слышим музыку и даже не знаем, что она написана им. Я считаю его главным кинокомпозитором в мире. Он писал в год для 10, а то и для 20 фильмов, а моя норма, например , 1-2 фильма. Понятно, что есть среди них и рядовые работы, которые не замечали. Но творческие удачи были заметны моментально.Он сотрудничал с великими режиссерами. Его пригласил Квентин Тарантино на картину «Омерзительная восьмерка». За нее Эннио получил свой Оскар.Эннио Морриконе часто приезжал в Москву. И всегда выступал у нас с симфоническим оркестром. Мне казалось, что он очень любил нашу столицу. У него были здесь друзья.Сейчас среди композиторов кино есть востребованные индустрией. Но музыку они пишут с помощью компьютеров, используя матрицы. А вот такого мощного, плодовитого оркестрового композитора, знавшего возможности каждого инструмента, больше нет...

к1 Эннио Морриконе в студии на записи музыки к фильму «Изгоняющий дьвола 2», Лос-Анджелес, 1977 год Фото: Getty Images/Michael Ochs Archives/Stringer

Морриконе так же вкладывал всю свою душу в работу, и когда в ранней консерваторской юности подрабатывал трубачом в джаз-бандах на танцплощадках, и когда сочинял музыку к довольно бессмысленным безделицам производства студии «Чинечитта», оставшимся в истории кинематографа парой десятков строк в базе IMDb и парой треков на одном из многочисленных сборников маэстро.

Морриконе, владевший самыми разными композиторскими техниками, но в своей «пятипроцентной» работе тяготевший к фри-джазу (в составе Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza, первого в истории коллектива композиторов-импровизаторов) и к musique concrete, активно использовал эти странные и чуждые для неподготовленного уха веяния в своей киномузыке, и почти непременно с успехом. Он никоим образом не считал те 95 процентов своего творчества, что принесли ему славу и успех, чем-то побочным, не заслуживающим внимания — он относился к этой своей ипостаси с той же серьезностью, что и к работе, рассчитанной на happy few. «Я не хочу сказать, что моя киномузыка бессмысленна или банальна. Просто она сочиняется для простых нужд: кино должно быть понятно аудитории, которая может не разбираться в сложной музыке», — говорил композитор в 2016 году в интервью британской The Guardian.

Его киномузыка во многих случаях надолго переживала фильмы, для которых она была сочинена. Кто сейчас, кроме отчаянных синефилов, особо помнит «Маддалену» Кавалеровича или «Профессионала» Лотнера? А вот тему Chi Mai, прозвучавшую в обоих фильмах, способен худо-бедно насвистать почти каждый. Секрет, возможно, в том, что в отличие от большинства коллег Морриконе никогда не писал музыку под фильм. Он получал заказ и сдавал режиссеру готовый саундтрек еще до окончания съемок . Как то ли оправдывался, то ли шутил сам композитор, «Бетховен же не писал музыку под конкретный зал; если сочиненная музыка не подходила залу, ее там просто не исполняли».

Александр Клевицкий, композитор, генеральный директор Российского музыкального союза Это колоссальная утрата для мира музыки и культуры в целом. Эннио Морриконе, конечно, великий композитор. Он выдающийся мелодист, и его вклад в киномузыку был настолько ярким, что у него появилось много подражателей. Многие его приемы потом фигурировали в творчестве других авторов.Мне приходилось дирижировать его партитурами. И могу сказать, что они безукоризненны. В них кажущаяся простота, и в то же время постоянно ловишь себя на мысли: как же он так сделал, почему я не додумался до этого? С самим Морриконе мне тоже посчастливилось встретиться и наблюдать, как он работал. Приехав в Россию, маэстро дирижировал Оркестром имени Ю. В. Силантьева, который я возглавляю. Он был уже в достаточно серьезном возрасте, но работал очень скрупулезно, и я, сидя на репетиции, многое открывал для себя, учился. Когда смотришь, как великие работают — это впечатление на всю жизнь.В общении он был вежлив, но очень немногословен и сосредоточен на художественной задаче. Весь в своей музыке.

К2 Эннио Морриконе, 80-ые Фото: Global Look Press

От его музыки, впрочем, не отказывался, кажется, никто. Волей-неволей кинотворцам приходилось адаптироваться под мелодический дар великого итальянца, и, возможно, только эта необходимость спасла от полного фиаско многие из тех 400 с лишним картин, над которыми работал Морриконе. Те же, что в спасении не нуждались, все равно трудно представить себе без его музыки: «Хороший, плохой, злой» без «Темы золота» или «Однажды на Диком Западе» без «Человека с гармоникой» останутся великими фильмами, но совершенно другими . Кстати, стоит заметить, что Морриконе очень не любил, когда его называли «композитором вестернов», справедливо указывая, что в его обширном портфолио фильмов такого рода не более тридцати (зато каких, заметим мы в скобках!)

При всей своей любви к передовым композиторским техникам и направлениям, Морриконе был нарочито воинствующе старомоден. Он не любил дальних перелетов («может, я и соглашусь поехать с концертами в Америку, но только за очень большие деньги»). В эпоху, когда большинство его коллег (и работающих на элитарную аудиторию, и кинокомпозиторов) вовсю упрощали себе задачи, используя компьютерные технологии, он, словно великие предшественники, пользовался нотной бумагой и карандашом.

Владимир Хотиненко, кинорежиссер, народный артист России Мне посчастливилось работать с этим великим композитором над фильмом «72 метра». Интересно, что это единственный, исключительный случай в моей жизни, когда в процессе съемок у меня вообще не было идеи для музыки. И вот я уже смонтировал картину, продюсеры просили меня показать материал, но откуда взять музыку? Беру с полки первый попавшийся диск. На нем — саундтрек Эннио Морриконе к ленте «Малена», которую я тогда еще не видел. Я поставил запись и вдруг понял, что это идеальный вариант для моего кино! Помню, всю ночь не спал, ждал, когда в монтажной соединят звук с изображением.Я не знал, что мне делать, ведь о том, чтобы музыку для моего кино написал сам Эннио Морриконе, я и не мечтал. Но продюсеры оказались менее пессимистичными. Увидев материал, они попросили меня написать композитору письмо.Я долго размышлял, какие слова подобрать. Тогда мы с моей женой решили, что напишем ему очень короткое письмо. До сих его помню: «Здравствуйте, Эннио, я режиссер из России Владимир Хотиненко, снимаю фильм про гибель подводной лодки. В вашей музыке есть красота и надежда, и это именно то, что нужно для моей картины и моей страны». Сработало.Уже в процессе работы объясняли ему, что снимаем фильм не про «Курск». Но память о трагедии тогда еще была свежа, и Морриконе с его женой переживали за погибших на подлодке ребят так, как будто это были их собственные дети. Мне сложно описать, как глубоко они восприняли эту трагедию. Думаю, что музыка к картине получилась такой пронзительной и точной именно потому, что Эннио писал ее, думая о погибших на «Курске». Он сочинял в их честь.

Композитор-электронщик Пол Хартнолл, бравший интервью у мэтра в конце 1990-х, столкнулся с искренним непониманием со стороны тогда уже великого и уже старца, предположив, что тот начинает день, сочиняя мелодии за роялем. «Я композитор, я пишу ноты на бумаге. А вы делаете как-то иначе, молодой человек?» — спросил Морриконе. Пристыженный Хартнолл признался, что не знает нотной грамоты.

к3 Эннио Морриконе дирижирует Римским симфоническим оркестром, 2016 год Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Maria Laura Antonelli

Андрей Сигле, кинокомпозитор, продюсер Сочинения Морриконе мы слушаем и будем слушать, причем не только в фильмах, но и отдельно от них.Он сумел банальные вещи выразить очень оригинальным, ярким способом. Безусловно, он повлиял и на меня, и на многих композиторов, которые работают в кино, потому что он был законодателем моды, хотя и не создал какой-то новый стиль. Его музыка очень проста с точки зрения мировой симфонической культуры, и в то же время она запоминается и прекрасно «работает» вместе с кино. Это настоящая киномузыка, которая помогает двигать драматургию фильма. Он всегда очень тонко это чувствовал и создавал своей музыкой то самое настроение, которое необходимо в данный момент сюжета. А иногда — и формировал настроение всего фильма, как в «Профессионале» с Жан-Полем Бельмондо. Там одна музыкальная тема задает тон всему.Конечно, уход маэстро — огромная потеря. И вместе с тем, я надеюсь, что его музыкальные идеи теперь будут развивать новые поколения композиторов.