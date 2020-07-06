Обнародовано предсмертное письмо Морриконе

Итальянский композитор Эннио Морриконе перед смертью написал письмо. Об этом журналистам рассказал его друг и адвокат Джорджо Ассума.

В тексте, который Ассума зачитал представителям СМИ, собравшимся возле клиники, где скончался Морриконе, говорится, что похороны композитора пройдут в приватной обстановке, потому что покойный «не хотел бы никого беспокоить», передает ANSA. Кроме того, Морриконе пишет слова прощания близким.

«Больнее всего прощаться с женой Марией», — говорит он.

О смерти Морриконе стало известно ранее, 6 июля. 91-летний композитор умер в клинике от последствий пережитого незадолго до этого падения. По информации СМИ, он сломал бедро. При этом, по словам Ассумы, артист до последнего сохранял трезвый разум и «великое достоинство».

Морриконе родился в Риме 10 ноября 1928 года. Он написал музыку к нескольким сотням итальянских и голливудских фильмов, в том числе «За пригоршню долларов», «Профессионал», «Джанго освобожденный». Лауреат двух премий «Оскар» — за вклад в киноискусство (2007) и за саундтрек к фильму «Омерзительная восьмерка» (2015), а также шести «Золотых глобусов». С 1956 года состоял в браке с Марией Травиа, у них четверо детей, один из которых, Андреа, также стал композитором.