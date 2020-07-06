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В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Москве за последние сутки умерли 24 человека с подтвержденным COVID-19, сообщили в понедельник, 6 июля, в оперативном штабе.

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«В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Таким образом, общее количество жертв заболевания в столице выросло до 3999.

Ранее стало известно, что московские врачи вылечили за прошедшие сутки 632 пациента от коронавирусной инфекции. В общей сложности в столице за время пандемии выздоровели 157 652 человека.

6 июля руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал в интервью «Известиям», что второй волны заболеваемости в Москве не будет, так как на данный момент уже можно говорить о сформировавшемся буферном иммунитете к коронавирусу.

По его словам, можно предположить, что 40–60% горожан уже имеют иммунитет к штамму.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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