В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 24 человека с подтвержденным COVID-19, сообщили в понедельник, 6 июля, в оперативном штабе.

«В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Таким образом, общее количество жертв заболевания в столице выросло до 3999.

Ранее стало известно, что московские врачи вылечили за прошедшие сутки 632 пациента от коронавирусной инфекции. В общей сложности в столице за время пандемии выздоровели 157 652 человека.

6 июля руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал в интервью «Известиям», что второй волны заболеваемости в Москве не будет, так как на данный момент уже можно говорить о сформировавшемся буферном иммунитете к коронавирусу.

По его словам, можно предположить, что 40–60% горожан уже имеют иммунитет к штамму.

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