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В Москве от COVID-19 вылечились еще 632 человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Московские врачи вылечили за последние сутки еще 632 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 632 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157 652», — рассказала вице-мэр.

В этот же день руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что второй волны заболеваемости в столице не будет, так как на данный момент уже можно говорить о сформировавшемся иммунитете к SARS-CoV-2.

Накануне российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что агрессивность коронавируса пойдет на спад не ранее чем через год.

Инфографика

4 июля директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал положение с коронавирусом, наблюдаемое сейчас в некоторых странах, повторным пиком заболеваемости, добавив, что это не вторая волна.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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