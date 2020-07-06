В МЧС опровергли факт взрыва в жилом доме в Щелково

В МЧС уточнили, что взрыва в жилом доме в подмосковном Щелково не было, в квартире произошел пожар. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ МЧС.

«По уточнённым данным, взрыва в доме в Щелково не было, было возгорание на 15 квадратах. Оно ликвидировано», — приводит агентство текст сообщения.

Ранее в понедельник сообщалось, что в подмосковном Щелково, на улице Механизаторов произошел взрыв газа в жилом доме.

Конструкции дома не были повреждены, стекла не выбиты. В результате происшествия никто не пострадал.

5 июля в Зеленограде в результате пожара в многоэтажном доме погиб один человек. Не менее 30 человек эвакуировали.