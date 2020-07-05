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В Зеленограде при пожаре в многоэтажке погиб один человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Зеленограде в результате пожара в многоэтажном доме погиб один человек. Не менее 30 человек были эвакуированы. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, ЧП произошло в жилом доме на площади 35 кв. м, «в целях безопасности из соседних квартир вывели не менее 30 человек, в том числе двух детей».

После ликвидации возгорания найден один погибший, добавил он.

Спасатели продолжают проверку этажей, расположенных выше.

3 июля один человек погиб в жилом доме на улице Кухто в поселке Маган в Якутске. Проводится проверка.

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