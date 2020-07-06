Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Защита попросила освободить замглавы Минобрнауки под залог более 8 млн рублей
Экономика
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в Норильске в 148 млрд рублей
Мир
В санкционный список Великобритании по делу Магнитского попали 25 россиян
Общество
В Москве и Подмосковье анонсировали «оранжевый» уровень погодной опасности
Общество
Защита обжаловала приговор по делу «Седьмой студии»

Газ взорвался в подмосковном Щелково

0
Фото: ТАСС/Михаил Фомичев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрыв газа произошел в подмосковном Щелково, на улице Механизаторов. На месте ЧП плотное задымление, сообщил источник «Известий».

Взрыв произошел в квартире жилого дома во время ремонта газовой плиты. В результате загорелась кухня на площади 15 кв. м. При этом конструкции дома не повреждены, стекла не выбиты.

В результате происшествия никто не пострадал.

2 июля в Кирове произошел взрыв газовоздушной смеси в жилой квартире. Пострадали две женщины, включая хозяйку жилища. Проверка показала, что собственник квартиры ни с кем не заключал договор на внутриквартирное газовое оборудование.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020