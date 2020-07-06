Газ взорвался в подмосковном Щелково

Взрыв газа произошел в подмосковном Щелково, на улице Механизаторов. На месте ЧП плотное задымление, сообщил источник «Известий».

Взрыв произошел в квартире жилого дома во время ремонта газовой плиты. В результате загорелась кухня на площади 15 кв. м. При этом конструкции дома не повреждены, стекла не выбиты.

В результате происшествия никто не пострадал.

2 июля в Кирове произошел взрыв газовоздушной смеси в жилой квартире. Пострадали две женщины, включая хозяйку жилища. Проверка показала, что собственник квартиры ни с кем не заключал договор на внутриквартирное газовое оборудование.