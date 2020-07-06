МВД сообщило о попытках внешнего воздействия во время голосования по поправкам

Во время голосования по поправкам к Конституции России были зафиксированы попытки внешнего воздействия на волеизъявление россиян. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в министерстве внутренних дел (МВД) РФ.

«Фиксировались попытки внешнего воздействия на волеизъявления россиян путем фейковой информации», — сказал замглавы МВД Игорь Зубов.

Кроме этого, по словам Зубова, было выявлено и пресечено 209 административных правонарушений, связанных с проведением голосования. В частности, речь идет об умышленном повреждении и уничтожении агитационных материалов, противозаконной выдаче и получении бюллетеня для голосования, а также неповиновении распоряжению сотрудника правоохранительных органов.

В то же время Зубов подчеркнул, что такое количество нарушений на всю страну — это не очень много.

Ранее в этот же день сообщалось, что комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета на заседании палаты 15 июля планирует представить ежегодный доклад о попытках иностранного вмешательства в дела России.

О вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ в Совфеде заявили еще 25 июня — в день старта голосования по Конституции. Как отмечал Климов, западные страны с января 2020 года проводят данную кампанию.

Так, 23 июня в интернете появились документы о лицах, которые получили деньги, чтобы попытаться сорвать голосование по поправкам в Конституцию. Оказалось, что сайт, где россиян агитируют отказаться от поправок, финансируют напрямую из стран Запада — США и Польши.