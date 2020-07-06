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Комиссия СФ 15 июля представит доклад о вмешательстве в дела России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета на заседании палаты 15 июля планирует представить ежегодный доклад о попытках иностранного вмешательства в дела России. Об этом в понедельник, 6 июля, рассказал глава комиссии Андрей Климов на заседании международного комитета верхней палаты парламента.

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«Хотел бы предложить включить в повестку заседания Совфеда 15 июля представление ежегодного доклада комиссии о попытках вмешательства в дела РФ», — цитирует сенатора «РИА Новости».

Комитет его инициативу одобрил.

2 июля Климов анонсировал заседание комитета. Сенатор отметил, что в ходе встречи будут обсуждаться попытки вмешательства извне в процесс голосования по поправкам к Конституции страны.

О вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ в Совфеде заявили еще 25 июня — в день старта голосования по Конституции. Как отмечал Климов, западные страны с января 2020 года проводят данную кампанию.

Так, 23 июня в интернете появились документы о лицах, которые получили деньги, чтобы попытаться сорвать голосование по поправкам в Конституцию. Оказалось, что сайт, где россиян агитируют отказаться от поправок, финансируют напрямую из стран Запада — США и Польши.

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