Росрыболовство сообщило о снижении оптовых цен на рыбу в России

За прошедшую неделю в России зафиксировано снижение оптовой стоимости рыбы. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства от 6 июля.

«За прошедший период с 29 июня по 5 июля цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка в основном продолжили снижение», — говорится в сообщении ведомства.

Так, по его данным, в Дальневосточном регионе продолжилась тенденция к снижению цен на минтай (77 рублей за 1 кг, –6,1%), треску (145 рублей за 1 кг, –6,5%). При этом после появления спроса внутреннего потребителя произошло укрепление цен на камбалу (68 рублей за 1 кг). В Росрыболовстве ожидают также изменения цен по мере нарастания объемов вылова.

Отмечается также, что на Северо-Западе России продолжает снижаться цена на треску (200 рублей за 1 кг, –4,8%) и пикшу (128 рублей за 1 кг, –1,5%). Это обусловлено неустойчивостью экспортного и внутреннего спроса.

В центральных регионах страны наблюдается снижение цен на минтай и сельдь (98 рублей и 68 рублей за 1 кг соответственно).

Кроме того, происходит незначительное снижение розничных цен.

3 июля ФАС зафиксировала снижение цен на социально значимые продукты, в частности на свинину и рыбу. По данным службы, стоимость замороженной рыбы снизилась на 16 рублей.

19 июня в ФАС заявили, что в случае второй волны распространения коронавирусной инфекции в стране есть риски повторения ситуации с ростом цен на некоторые продукты, но их можно будет купировать. Представитель ведомства выразил надежду, что граждане за период пандемии могли убедиться, что ни один товар не пропал с полок магазинов.