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В РЖД сообщили о возвращении отмененных из-за COVID-19 поездов «Стриж»

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Поезда «Стриж» Москва — Нижний Новгород, которые были отменены в связи с распространением коронавирусной инфекции, вновь начнут курсировать с 15 июля. Об этом сообщили в ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в понедельник, 7 июля.

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«В связи с постепенным снятием ограничений и для удовлетворения спроса пассажиров на поездки АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») возобновляет курсирование всех поездов «Стриж» между Москвой и Нижним Новгородом. С 15 июля в графике восстанавливаются ежедневные скоростные поезда №№ 701/702, 703/704, 705/706, 707/708, 709/710», — отмечается в сообщении компании.

Движение большинства поездов «Стриж» было приостановлено из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране.

С целью недопущения распространения коронавируса в вагонах поездов перед выходом в рейс будет проводиться обязательная дезинфекция. В вагонах пассажиры смогут приобрести средства индивидуальной защиты — медицинские маски, перчатки, антисептики.

17 апреля сообщалось, что в РЖД из-за падения пассажиропотока в связи с коронавирусной инфекцией намерены отменить 129 ранее назначенных на лето 2020 года дополнительных поездов. 15 апреля компания зафиксировала падение пассажиропотока на 80% из-за коронавируса.

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