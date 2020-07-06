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В Дании назвали сроки возобновления строительства «Северного потока – 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Строительство газопровода «Северный поток – 2» нельзя восстановить до 3 августа, когда истечет срок обжалования обновленного разрешения Дании. Об этом сообщило энергетическое агентство страны в понедельник, 6 июля.

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Любая заинтересованная сторона может подать апелляцию на выданное разрешение использовать суда нового типа, говорится в сообщении регулятора. На это отводится три недели с момента его публичного оглашения. Таким образом, воспользоваться разрешением можно будет только после 3 августа, передает «РИА Новости».

Ранее, 6 июля, Датское энергетическое агентство выдало разрешение на применение при строительстве газопровода трубоукладочных судов с якорным позиционированием. Их можно будет применять как отдельно, так и в сочетании с судами, оснащенными системой динамического позиционирования.

На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель, на фоне сообщений о возможном принятии американских санкций против «Северного потока – 2», заявила о важности завершения строительства трубопровода.

Законопроект о расширении американских санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2» был внесен в палату представителей конгресса США в конце июня.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. В настоящее время газопровод завершен на 94%.

По мнению министра энергетики России Александра Новака, экономически и инвестиционно «Северный поток – 2» полностью завершен, и осталось только достроить магистраль.

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