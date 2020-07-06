Дания разрешила достроить «Северный поток – 2» судами нового типа

Трубоукладочные суда с якорным позиционированием могут применяться при строительстве «Северного потока – 2». Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает Датское энергетическое агентство (ДЭА).

«Датское энергетическое агентство по просьбе Nord Stream 2 AG приняло решение об изменении условия использования трубоукладочных судов <…> В этом решении Датское энергетическое агентство подчеркнуло, среди прочего, что оставшаяся часть трубопроводов, которые должны быть построены в Дании, находятся за пределами района, где не рекомендуется траление, анкеровка и работа на морском дне из-за риска, создаваемого захороненными запасами химического оружия», — говорится в заявлении.

В агентстве отметили, что компания может использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием как отдельно, так и в сочетании с судами, оснащенными системой динамического позиционирования.

«Решение принимается в соответствии с Законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Дании по Конвенции ООН по морскому праву», — добавили в ДЭА.

На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель, на фоне сообщений о возможном принятии американских санкций против «Северного потока – 2», заявила о важности завершения строительства трубопровода.

Законопроект о расширении американских санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2» был внесен в палату представителей конгресса США в конце июня.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. В настоящее время газопровод завершен на 94%.

По мнению министра энергетики России Александра Новака, экономически и инвестиционно «Северный поток – 2» полностью завершен, и осталось только достроить магистраль.