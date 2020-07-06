Из-за шторма в Красноярском крае погибли два человека в палаточном лагере

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в палаточном лагере возле озера Маслеево в Дзержинском районе. Об этом в понедельник, 6 июля, пишет пресс-служба Следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Инцидент произошел 5 июля в районе озера Маслеево в Дзержинском районе. По данным следствия, из-за сильного ветра дерево упало на палатку, в которой находилась 33-летняя жительница города Иланский и ее 13-летняя дочь. Девочка не пострадала и смогла самостоятельно выбраться из-под упавшего дерева.

Другие туристы распилили дерево и достали из-под него тело женщины. Позднее в районной больнице скончался 58-летний житель Канска, также получивший травмы на озере во время шквалистого ветра.

«После установления первоначальных обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц)», — указали в СКР.

Накануне сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших на том же месте. Также были повреждены около 20 автомобилей и 10 палаток.