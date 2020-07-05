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Спасатели разобрали завалы в разрушенном ветром лагере под Красноярском

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Фото: МЧС РФ
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Сотрудники МЧС разобрали завалы в палаточном лагере в Красноярском крае, который был разрушен ночью во время сильного ветра и грозы. Об этом сообщила 5 июля пресс-служба регионального главка МЧС.

«В результате происшествия 1 человек погиб, еще 5 получили травмы, среди них 14-летний подросток. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и спасатели краевого учреждения «Спасатель», — уточнили в ведомстве. Территорию расчистили от завалов и распилили упавшие деревья.

Все пятеро пострадавших госпитализированы, состояние одного оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел в Дзержинском районе в районе населенного пункта Колон на озере Маслеево. Сосны упали на палатки и автомобили отдыхающих на берегу водоема. Также были повреждены около 20 автомобилей и 10 палаток.

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