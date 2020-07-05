Один человек погиб во время урагана в палаточном лагере под Красноярском

Сильные порывы ветра повалили деревья вблизи палаточного лагеря в Дзержинском районе Красноярского края. В результате один человек погиб, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Кроме того, четыре человека, в том числе 14-летний подросток, получили травмы. Также были повреждены около 20 автомобилей и 10 палаток.

На месте происшествия работают экстренные службы. К работам были привлечены 33 человека и 10 единиц техники.

Ранее, 3 июля, сообщалось, что в Курагинском районе Красноярского края устраняют последствия сильного урагана. Из-за ливня и шквалистого ветра 11 населенных пунктов остались без электричества.