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Один человек погиб во время урагана в палаточном лагере под Красноярском

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Фото: ТАСС/Александр Колбасов
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Сильные порывы ветра повалили деревья вблизи палаточного лагеря в Дзержинском районе Красноярского края. В результате один человек погиб, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Кроме того, четыре человека, в том числе 14-летний подросток, получили травмы. Также были повреждены около 20 автомобилей и 10 палаток.

На месте происшествия работают экстренные службы. К работам были привлечены 33 человека и 10 единиц техники.

Ранее, 3 июля, сообщалось, что в Курагинском районе Красноярского края устраняют последствия сильного урагана. Из-за ливня и шквалистого ветра 11 населенных пунктов остались без электричества.

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