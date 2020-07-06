Сенатор счел провокацией слова командующего ВМС Украины о войне с Россией

Заявление командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы о подготовке к полномасштабным боевым действиям c Россией — это провокация. Такое мнение выразил член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев в понедельник, 6 июля.

«Само это заявление — уже провокация. Конечно, ни о каких боевых действиях с Россией и речи быть не может», — сказал Кондратьев в разговоре с «РИА Новости».

Он подчеркнул, что необходимо учитывать два аспекта. Во-первых, постоянные заявления украинских властей о «российской агрессии». Во-вторых, возможности проведения СБУ точечных операций диверсионными и террористическими методами против России.

Накануне в интервью газетe «Думская» Неижпапа рассказал, что Украина готовится к военной конфронтации с Россией, в которой ожидается много потерь среди военных и гражданского населения.

4 июля Неижпапа объявил о планах Украины разместить в Черном море в 2021 году противокорабельные комплексы с крылатыми ракетами «Нептун».

Кроме того, 1 июля командующий операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев рассказал, что Киев усилил боевую готовность украинских войск в районе Крыма.

В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что официальный Киев «подсел» на боевую тревогу, чтобы привлечь к себе внимание.