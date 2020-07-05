В Москве за сутки скончались 22 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 22 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв COVID-19 в столице достигло 3975. Об этом сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 5 июля.

Ранее в воскресенье вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что московские врачи вылечили от коронавируса более 157 тыс. человек.

Ранее, 4 июля, директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал ситуацию с коронавирусом, наблюдаемую сейчас в некоторых странах, повторным пиком заболеваемости, добавив, что это не вторая волна. При этом, по его словам, уверенности в том, что будет вторая волна заражения, нет.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.