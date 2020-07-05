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Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 157 тысяч

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Московским врачам удалось вылечить от коронавируса более 157 тыс. человек. Об этом в воскресенье, 5 июля, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

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«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 561 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157 020», — рассказала она.

По словам Раковой, чтобы удостовериться в полном выздоровлении пациента, врачи проводят специальные исследования. При выписке те, кому нужно оставаться под наблюдением, получают необходимые рекомендации.

Ранее, 5 июля, российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что агрессивность коронавируса пойдет на спад не ранее чем через год.

4 июля директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал ситуацию с коронавирусом, наблюдаемую сейчас в некоторых странах, повторным пиком заболеваемости, добавив, что это не вторая волна. При этом, по его словам, уверенности в том, что будет вторая волна заражения, нет.

По состоянию на 4 июля в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 674 515 человек, умерли 10 027 пациентов, выздоровели ― 446 879.

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