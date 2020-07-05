Вирусолог назвал сроки снижения агрессивности коронавируса

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что агрессивность коронавируса пойдет на спад не ранее, чем через год. Такое мнение он высказал в беседе с kp.ru.

Специалист пояснил, что коронавирусу не выгодно вызывать тяжелое заболевание и убивать своего носителя, потому что тогда инфекция не сможет передаваться дальше.

По словам Альтштейна, снижения агрессивности коронавируса придется ждать «от года до трех лет», а возможно, и больше.

По словам вирусолога, в 1930–1940 годы исследователи изучили эволюцию инфекционных болезней и сделали вывод, что они протекают в тяжелой форме только первое время и потом становятся всё легче.

«Коронавирусы в принципе приспособлены к тому, чтобы обращаться с организмами мягко, то есть пользоваться их возможностями, размножаться, жить за их счет, не причиняя при этом сильный вред», — отметил специалист.

Он выразил надежду, что новый вирус пойдет по этому пути, но заметил, что SARS-CoV-2 отличается от других коронавирусов. В частности, своей высокой заразностью.

Ранее, 4 июля, директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал ситуацию с коронавирусом, наблюдаемую сейчас в некоторых странах, повторным пиком заболеваемости, добавив, что это не вторая волна. При этом, по его словам, уверенности в том, что будет вторая волна заражения, нет.