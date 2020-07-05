Прямой эфир
Сюжет:

Вирусолог назвал сроки снижения агрессивности коронавируса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что агрессивность коронавируса пойдет на спад не ранее, чем через год. Такое мнение он высказал в беседе с kp.ru.

COVID не малярия: ученые просят отказаться от гидроксихлорохина
Фармакологи предлагают исключить препарат из рекомендаций Минздрава, так как его эффективность против коронавируса не доказана

Специалист пояснил, что коронавирусу не выгодно вызывать тяжелое заболевание и убивать своего носителя, потому что тогда инфекция не сможет передаваться дальше.

По словам Альтштейна, снижения агрессивности коронавируса придется ждать «от года до трех лет», а возможно, и больше.

По словам вирусолога, в 1930–1940 годы исследователи изучили эволюцию инфекционных болезней и сделали вывод, что они протекают в тяжелой форме только первое время и потом становятся всё легче.

«Коронавирусы в принципе приспособлены к тому, чтобы обращаться с организмами мягко, то есть пользоваться их возможностями, размножаться, жить за их счет, не причиняя при этом сильный вред», — отметил специалист.

Он выразил надежду, что новый вирус пойдет по этому пути, но заметил, что SARS-CoV-2 отличается от других коронавирусов. В частности, своей высокой заразностью.

Ранее, 4 июля, директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал ситуацию с коронавирусом, наблюдаемую сейчас в некоторых странах, повторным пиком заболеваемости, добавив, что это не вторая волна. При этом, по его словам, уверенности в том, что будет вторая волна заражения, нет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020