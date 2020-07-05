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Полуторагодовалый ребенок выжил после падения с пятого этажа в Кирове

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Фото: kirov.sledcom.ru
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В Кирове полуторагодовалый ребенок выжил после падения из окна пятого этажа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 5 июля на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

«По предварительной информации, ребенок залез на подоконник, навалился на москитную сетку открытого окна, в результате чего произошел несчастный случай», — говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали. В настоящий момент следователи проводят проверку. Установлено, что в момент происшествия дома находились взрослые.

Ранее, 18 июня, в городе Киров Калужской области из окна третьего этажа многоквартирного дома выпала двухлетняя девочка. Она выжила и сейчас находится в больнице.

По предварительным данным, девочка была на кухне с мамой. Когда женщина отвлеклась, ребенок залез на стол, облокотился на москитную сетку и выпал из окна.

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