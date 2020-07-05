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Матч «Тинькофф Российской премьер-лиги» между «Рубином» и «Оренбургом» состоится

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Матч 26-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» между «Рубином» и «Оренбургом» состоится. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 5 июля на сайте лиги.

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«Футбольный клуб «Оренбург» предоставил оперативному штабу всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов и сотрудников команды, которые планируют принять участие в выездном матче 26-го тура в Казани. В настоящее время ограничений со стороны регионального отделения Роспотребнадзора для их участия в матче нет», — говорится в сообщении.

Ранее «Оренбургу» засчитали два технических поражения (от «Краснодара» и «Урала»), поскольку команда не смогла явиться на матчи из-за вспышки коронавируса.

Чемпионат России возобновился 19 июня после паузы из-за пандемии коронавируса. Он должен быть завершен 22 июля. В оставшихся играх командам разрешено проводить до пяти замен.

Финал Кубка России по футболу сезона–2019/20 запланирован на 25 июля.

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