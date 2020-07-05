Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

Президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с Днем независимости США. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 5 июля.

«Да. Поздравительная телеграмма была направлена», — ответил он на соответствующий вопрос, сообщает ТАСС.

Ранее, 4 июля, сообщалось, что Трамп празднует День независимости с медицинскими работниками, полицейскими и военными, а также членами их семей. Празднование проходило на южной лужайке Белого дома, где для гостей были установлены столы, там же находились пушки для салюта.

При этом мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ранее призвала граждан не ходить на массовые мероприятия по случаю Дня независимости в связи с распространением коронавируса.

В связи с ростом числа новых случаев заболевания в большинстве штатов празднование было частично отменено или скорректировано.

День независимости США отмечается 4 июля.