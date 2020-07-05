Трамп решил отметить День независимости США с медиками и военными

Президент США Дональд Трамп празднует День независимости с медицинскими работниками, полицейскими и военными. Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир в субботу, 4 июля.

По его словам, среди приглашенных не только работники данных отраслей, но и их семьи. Празднование проходит на южной лужайке Белого дома, где для гостей установлены столы, там же находятся пушки для салюта.

Для приглашенных играет военный оркестр, также ожидается праздничная программа, пролет военных самолетов, фейерверк и выступление президента, пишет «РИА Новости».

При этом мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ранее призвала граждан не ходить на массовые мероприятия по случая Дня независимости в связи с распространением коронавируса.

В связи с ростом числа новых случаев коронавируса в большинстве штатов было частично отменено или скорректировано празднование 4 июля — Дня независимости США.

В Калифорнии власти приняли решение закрыть пляжи, в Техасе губернатор обязал жителей носить маску в общественных местах, такое же требование прозвучало и от властей штата Теннесси. В штатах Чикаго и Пенсильвания объявили о новых мерах по карантину для прибывающих из других регионов.

Американцы празднуют день принятия Декларации независимости США 4 июля. Документ, одобренный в 1776 году, провозгласил независимость Соединенных Штатов от Великобритании. В 1938 году конгресс США присвоил Дню независимости статус федерального праздника.