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Дальность боя российских электромагнитных пушек увеличили до 10 км

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Дальность гарантированного поражения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 км. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.

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По их словам, ранее пушки могли эффективно уничтожать цели на дистанции 12 км.

«Испытания электромагнитного оружия идут с 2015 года, последние полигонные стрельбы из ЭМИ-пушек состоялись весной», — отметил один источник.

Как добавил другой, летательные аппараты на дистанции 10 км уничтожаются за счет сжигания «электронных компонентов их бортовой аппаратуры». При этом сам выстрел электромагнитной пушки длится миллисекунды и, учитывая расстояние до цели, достигает ее мгновенно.

В ходе испытаний российские ЭМИ-пушки сжигали без возможности восстановления различные приборы на земле, уничтожали беспилотные летательные аппараты. Как добавляет «Газета.ру», испытания электромагнитного оружия в России проводятся с 2015 года.

Основной проблемой такого оружия на сегодня остается потребность в больших объемах электроэнергии. В ближайшее время мобильный ударный ЭМИ-комплекс создать не удастся.

В мае холдинг «Росэлектроника» представил свою новую разработку — радиопоглощающий материал для снежной местности, позволяющий снизить дальность обнаружения военной техники. Она снижает дальность обнаружения замаскированной военной техники радиолокационными станциями разведки.

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