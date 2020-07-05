В России провели более 21 млн тестов на COVID-19

Более 21 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции провели в России. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

За минувшие сутки специалисты провели 317 тыс. тестов на инфекцию. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются 280 тыс. человек.

3 июля министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что вторая волна коронавируса в России такого же масштаба, как и первая, маловероятна.

По состоянию на 4 июля в стране выявили 674 515 случаев инфекции в 85 регионах, 10 027 пациентов умерли, 446 879 выздоровели.

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