Более 182 тыс. т грунта вывезли после разлива топлива под Норильском

Спасатели за минувшие сутки вывезли 2,9 тыс. т грунта, загрязненного при разливе нефтепродуктов под Норильском. Всего с места аварии вывезено более 182 тыс. т грунта, рассказали 5 июля журналистам в оперативном штабе.

За сутки собрали 27 кубометров топливно-водяной смеси, всего — 33 187 кубометров.

«В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 2,9 т загрязненного поверхностного грунта, всего — 182 002 т», — цитирует сообщение оперштаба ТАСС.

По состоянию на 3 июля всего за время проведения работ по ликвидации аварии собрали 33 132 куб. м топливно-водяной смеси.

29 мая разгерметизировался резервуар хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, из-за чего произошел разлив порядка 20 тыс. т топлива. Оно попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. В зоне ЧП объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

В конце июня правительство России одобрило проект поправок в области предупреждения разлива нефти на сухопутной территории страны.

В «Норникеле» 2 июля заявили, что основные работы по ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске будут окончены до наступления зимы. 3 июля Ростехнадзор оценил показатели аварийности на объектах «Норникеля» как тревожные.