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В Норильске за сутки собрали 25 куб. м топливно-водяной смеси

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Специалисты за сутки собрали 25 куб. м топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске. Об этом сообщили в оперативном штабе в пятницу, 3 июля.

Отмечается, что всего за время проведения работ по ликвидации аварии было собрано 33 132 куб. м топливно-водяной смеси, пишет «РИА Новости».

29 мая произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива, из-за чего произошел разлив порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан.

Возбуждены дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 РФ), они объединены в одно производство. Арестованы четыре человека: директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, а также начальник цеха Вячеслав Старостин. Кроме того, фигурантом дела о халатности стал мэр Норильска Ринат Ахметчин.

16 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.

Ведется работа по ликвидации последствий аварии, в зоне ЧП объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

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