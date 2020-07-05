В Иордании начали надевать на иностранцев электронные браслеты

В Иордании с 4 июля начали надевать на прибывающих в королевство иностранцев электронные браслеты, чтобы обеспечить соблюдение домашнего карантина, сообщает Arab News.

Все граждане других государств, въезжающие в Иорданию, должны находиться в течение 14 дней в гостиницах, обозначенных властями на берегу Мертвого моря, к западу от столицы страны Аммана. После этого периода они должны самостоятельно изолироваться еще на две недели дней дома или в другой гостинице.

Иордания ввела жесткие меры, включая комендантский час, использует беспилотные летательные аппараты, чтобы ограничить распространение COVID-19. Частично ограничительные меры были ослаблены в начале июня.

Сейчас в королевстве зарегистрировано 1147 случаев заболевания, в том числе десять смертей. Минздрав страны почти ежедневно сообщает о новых случаях инфицирования среди иорданцев и иностранцев, въезжающих в страну.

Ранее, 5 июля, стало известно, что Американские дипломаты с семьями покидают Саудовскую Аравию на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусом в королевстве.