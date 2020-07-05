Стало известно об отъезде дипломатов США из Саудовской Аравии

Американские дипломаты с семьями покидают Саудовскую Аравию на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусом в королевстве. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По предварительным данным, часть дипломатов вылетела из страны возвратным рейсом в субботу, 4 июля. В ближайшее время, предположительно, страну покинут еще несколько десятков служащих.

Кроме того, WSJ сообщает, что не менее 30 сотрудников посольства получили положительные тесты на коронавирус. При этом с марта они работали в удаленном режиме. Отмечается также, что большинство из них не являются гражданами США.

При этом в июне комитет по иностранным делам палаты представителей США якобы получил письмо, в котором неизвестный выразил обеспокоенность эпидемиологической ситуацией в Саудовской Аравии. В связи с этим Госдепартамент разрешил дипломатам покинуть страну.

Ряд американских дипломатов также обеспокоены ситуацией с коронавирусом в этой стране и считают, что власти могут занижать число выявленных случаев заражения, хотя министерство здравоохранения Саудовской Аравии ежедневно информирует о новых зараженных и погибших.

По данным Worldometer, в Саудовской Аравии насчитывается 205 929 пациентов с выявленным коронавирусом, 1858 человек скончались. При этом в США насчитывается 2 935 770 случаев заражения, 132 318 человек скончались.