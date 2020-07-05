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Высота орбиты МКС была увеличена из-за обломков ступени «Протона»

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Фото: TASS/Zuma
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В NASA заявили, что проведенная 3 июля внеплановая коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) имела целью уклонение от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты «Протон». Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает «РИА Новости».

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Ранее, по информации «Роскосмоса», чтобы избежать возможного столкновения с космическим мусором, высота орбиты МКС была увеличена на 900 м с помощью двигателей пристыкованного к станции грузового корабля «Прогресс МС-14». Однако в госкорпорации не уточнили, что это за мусор и кому он принадлежит.

«Это был обломок ступени российской ракеты SL-12 (западное обозначение ракеты «Протон». — Ред.), запущенной в сентябре 1987 года», — сказал представитель NASA.

За всё время эксплуатации МКС было выполнено 25 маневров для уклонения станции от космического мусора, при этом, не считая пятничного, последний был в сентябре 2015 года.

23 июня в РКК «Энергия» сообщили, что в 2023 году на Международную космическую станцию отправятся двое космических туристов. Контракт заключен с американской компанией Space Adventures Inc. В ходе экспедиции один из туристов совместно с профессиональным космонавтом выйдет в открытый космос.

Первый космический турист, который пожелал выйти в открытый космос, сможет провести за бортом МКС около 90–100 минут.

На данный момент на МКС находятся космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен

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