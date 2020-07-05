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МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть матпомощь

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МИД России призвал несколько тысяч россиян, ранее застрявших за рубежом и без уведомления вернувшихся на родину, возвратить излишне перечисленные им денежные средства. Соответствующие сообщения были направлены гражданам на электронную почту и в личные кабинеты на сайте госуслуг.

Вернуть деньги российских граждан попросили ввиду неисполнения ими обязательства по информированию о своем возвращении в Россию, в связи с чем были перечислены излишние бюджетные средства. Гражданам предлагается вернуть деньги в течение пяти дней с даты получения уведомления.

Как пояснили «РИА Новости» в Минкосмвязи, которое курирует портал госуслуг, рассылка была организована по просьбе министерства иностранных дел России. Всего в нее попали несколько тысяч человек.

В связи с пандемией коронавируса многие страны мира полностью ограничили авиасообщение. Так, с 3 апреля Россия полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешены только рейсы для возвращения россиян на родину.

В начале апреля правительство России выделило МИДу 500 млн рублей для оказания помощи застрявшим за границей россиянам. В июне на эти цели было перечислено дополнительно еще 536 млн рублей.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 4 июля, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 674 515 человек, умерли 10 027 пациентов, выздоровели ― 446 879.

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