Далай-лама дал обещание прожить до 113 лет

Незадолго до своего 85-летия Далай-лама XIV Тензин Гьяцо пообещал прожить до 113 лет. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил почетный представитель буддийского лидера в России, Монголии и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, предает «РИА Новости».

«Дорогие друзья! В этом году, 6 июля, Его Святейшеству Далай-ламе XIV исполняется 85 лет. Это очень долгий жизненный путь, и Его Святейшество Далай-лама дал обещание пребывать с нами до 113 лет», — сказал Ринпоче.

По его словам, Далай-лама XIV всю жизнь посвятил распространению общечеловеческих ценностей, таких как любовь, доброта, сострадание и терпимость. Также верховный лама Калмыкии подчеркнул, что лидер последователей тибетского буддизма призывает всех жить мирно «в духе диалога, единения и дружбы», проявлять ко всем уважение, распространять в мире «ненасильственный подход».

Себя Далай-лама называет простым монахом, для буддистов он — воплощение Будды сострадания Авалокитешвары, отметил Ринпоче.

30 июня лидер Далай-лама XIV Тензин Гьяцо презентовал уже вторую песню для своего первого музыкального альбома. Обе композиции можно послушать на его YouTube-канале. Доходы, полученные от продажи альбома, будут направлены на нужды образовательной программы университета Эмори.

В январе российские ученые приступили к исследованию механизмов глубинных уровней сознания, которых достигают буддийские монахи при некоторых типах медитации. Далай-лама также стал инициатором исследований медитации при помощи современной электроэнцефалографии. По итогам тибетской экспедиции под руководством академика Святослава Медведева ученые сделали записи ЭЭГ у группы монахов из 80 человек.

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году переселился в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность в разных странах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.