Прямой эфир

Далай-лама дал обещание прожить до 113 лет

0
Фото: TASS/EPA/Sanjay Baid
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Незадолго до своего 85-летия Далай-лама XIV Тензин Гьяцо пообещал прожить до 113 лет. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил почетный представитель буддийского лидера в России, Монголии и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, предает «РИА Новости».

Познание сознания: российские ученые изучают тантрическую медитацию
Для этого в Индии открыты две лаборатории для исследований деятельности мозга тибетских монахов с помощью ЭЭГ

«Дорогие друзья! В этом году, 6 июля, Его Святейшеству Далай-ламе XIV исполняется 85 лет. Это очень долгий жизненный путь, и Его Святейшество Далай-лама дал обещание пребывать с нами до 113 лет», — сказал Ринпоче.

По его словам, Далай-лама XIV всю жизнь посвятил распространению общечеловеческих ценностей, таких как любовь, доброта, сострадание и терпимость. Также верховный лама Калмыкии подчеркнул, что лидер последователей тибетского буддизма призывает всех жить мирно «в духе диалога, единения и дружбы», проявлять ко всем уважение, распространять в мире «ненасильственный подход».

Себя Далай-лама называет простым монахом, для буддистов он — воплощение Будды сострадания Авалокитешвары, отметил Ринпоче.

30 июня лидер Далай-лама XIV Тензин Гьяцо презентовал уже вторую песню для своего первого музыкального альбома. Обе композиции можно послушать на его YouTube-канале. Доходы, полученные от продажи альбома, будут направлены на нужды образовательной программы университета Эмори.

В январе российские ученые приступили к исследованию механизмов глубинных уровней сознания, которых достигают буддийские монахи при некоторых типах медитации. Далай-лама также стал инициатором исследований медитации при помощи современной электроэнцефалографии. По итогам тибетской экспедиции под руководством академика Святослава Медведева ученые сделали записи ЭЭГ у группы монахов из 80 человек.

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году переселился в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность в разных странах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020