«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России

Московский «Спартак» на своем поле уступил «Тамбову» в матче 26-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» со счетом 3:2.

Таким образом, «Тамбов» прервал серию из трех поражений подряд, набрал 28 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице.

У победителей в матче отличились Валерий Чуперка, который забил гол на 60-й минуте, Алексей Грицаенко (73-я) и Владимир Обухов (пенальти, 82-я). В «Спартаке» голы забили Зелимхан Бакаев и Джордан Ларссон, которого признали лучшим игроком 26-го тура, пишет «Газета.ру».

В следующем туре чемпионата, 7 июля, «Тамбов» в домашнем матче сыграет с грозненским «Ахматом», а «Спартак» проведет домашнюю встречу с «Локомотивом».

30 июня в матче 25-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» московский ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 2:0.